Mister Movie | The Legend of Ochi | Effetti Speciali Reali Sotto i Riflettori

A24 risponde alle accuse di AI dietro "Theof" mostrando i retroscena. Svelati i trucchi dietro la magia del filmUn nuovo video diffuso da A24 e dal regista Isaiah Saxon getta luce sullazzazione di "Theof", affrontando indirettamente le accuse di utilizzo di intelligenza artificiale (AI) nella sua produzione. Il filmato si concentra suglipratici, svelando l'impiego di tecniche tradizionali come lazzazione di pupazzi e l'utilizzo di "matte painting" per creare gli scenari fantasy.Questi elementi, messi in evidenza nel video, rispondono direttamente alle polemiche sorte al momento dell'annuncio del film, quando molti ipotizzarono che fosse statozzato con l'ausilio dell'AI. Il regista Saxon ha sempre negato con forza queste affermazioni, e il nuovo video sembra voler ribadire la genuinità del lavoro artigianale dietro "Theof".