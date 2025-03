Mistermovie.it - Mister Movie | Scissione, la scena del Bacio Chiave e le Sfide di Dichen Lachman

L'attricesvela i segreti dietro ladelin "Severance" e il suo approccio realistico al ruolo di Gemma.Un Momento Delicato Richiede Tempo e Sperimentazioneha rivelato la complessità dietro ladeltra Mark e Gemma nel finale di "Severance". L'attrice ha spiegato come il team abbia avuto il tempo di sperimentare e trovare il giusto equilibrio per quel momento cruciale. La, carica di emozioni e interruzioni dovute alla tecnologia di "severance", ha richiesto diverse prove per ottenere la reazione desiderata da Ms. Casey.ha sottolineato come, nonostante la specificità del tono di "Severance", abbia avuto ampia libertà nell'esplorare le diverse sfaccettature di Gemma e delle sue 25 personalità "innie". L'attrice ha cercato di rendere il personaggio il più realistico possibile, paragonando le "innie" a parti del subconscio risvegliate.