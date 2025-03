Mistermovie.it - Mister Movie | Robert De Niro in The Alto Knights, prime opinioni e recensioni dalla critica

Leggi su Mistermovie.it

Deè un'icona indiscussa del cinema gangster, un genere che ha contribuito a definire con interpretazioni memorabili. Da "Mean Streets" a "Il Padrino Parte II", passando per "Goodfellas" e "Casinò", l'attore ha scolpito personaggi indimenticabili, spesso in collaborazione con il maestro Martin Scorsese.Dein "The": Ultima fatica, giudizio contrastanteL'ultima incursione di Denel mondo della mafia, "The", diretto da Barry Levinson, sta generando reazioni contrastanti. Nel film, Deinterpreta un doppio ruolo, vestendo i panni dei boss Vito Genovese e Frank Costello, al centro di una lotta di potere negli anni '50.Laha accolto il film con tiepide, definendolo una riproposizione stanca di cliché del genere.