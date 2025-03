Mistermovie.it - Mister Movie | Ricky Gervais smentisce, nessuna Audizione per “The Office” Remake USA

categoricamente le voci che lo volevano in lizza per sostituire Steve Carell nel ruolo di Michael Scott in "The" USA. L'attore e comico britannico, creatore della serie originale, chiarisce di non aver mai sostenuto un'per la parte, nonostante le speculazioni.Un Ruolo Rifiutato e un Falso Allarme Audizionirivela di essere stato inizialmente contattato per interpretare lo stesso Michael Scott, ma di aver declinato l'offerta perché convinto che la serie dovesse essere realizzata da americani per un pubblico americano. L'idea di trasferirsi negli Stati Uniti, inoltre, non lo entusiasmava affatto. Contrariamente a quanto riportato, l'attore non si è mai presentato ad un'per sostituire Carell dopo la sua uscita dallo show. La sua eventuale partecipazione era più una suggestione mediatica che una reale opportunità.