Mistermovie.it - Mister Movie | Pepper Potts Tornerà? Gwyneth Paltrow Svela i Segreti Marvel!

Leggi su Mistermovie.it

rompe il silenzio sul suo possibile ritorno nell'universo, alimentando le speranze dei fan di rivederla nei panni di. In una recente sessione di domande e risposte, l'attrice ha condiviso aggiornamenti sulla sua relazione con l'ex co-star Robert Downey Jr., offrendo uno sguardo dietro le quinte della segretezza che avvolge i progetti.Tra Ritorno in Scena e Nostalgia: Cosa Bolle in Pentola?L'attrice ha risposto alle domande dei fan riguardo un suo possibile ritorno nell'MCU, affermando di non avere certezze assolute. Nonostante ciò, ha lasciato intendere che una sua ricomparsa potrebbe essere possibile, sebbene nulla sia ancora stato confermato. L'ultima apparizione dicomerisale ad Avengers: Endgame (2019), dopo aver ricoperto il ruolo in diversi film a partire da Iron Man (2008).