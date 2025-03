Mistermovie.it - Mister Movie | Nuove Aggiunte al Cast dal Film dal Creatore di Succession Jesse Armstrong

, celebredi "", si prepara a sbarcare su HBO con uninedito che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. La pellicola, ancora senza titolo, esplorerà una complessa crisi internazionale in continua evoluzione.Stellare per il Thriller Internazionale diUndi alto livello, che include già nomi come Steve Carell e Jason Schwartzman, si arricchisce di nuovi talenti. Amie MacKenzie, Hadley Robinson, Andy Daly, Ali Kinkade, Daniel Oreskes, David Thompson e Ava Kostia completano il team di attori che daranno vita a questa intricata storia.La trama, al momento avvolta nelo, ruota attorno a un gruppo di amici miliardari coinvolti in una crisi di portata globale.non solo firma la sceneggiatura, ma si cimenta anche per la prima volta nella regia di un lungometraggio, dopo aver diretto alcuni cortometraggi e scritto per il cinema.