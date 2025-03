Mistermovie.it - Mister Movie | Netflix ordina la serie live action sulle origini di Scooby-Doo

si prepara a lanciare una nuova avventura per gli amanti delo: unain otto episodi dedicata alledella celebre banda di Mystery Incorporated e del loro inseparabile amico a quattro zampe,-Doo. Lapromette di svelare come Shaggy, Daphne, Velma e Fred si sono uniti per la prima volta, affrontando il caso che ha dato il via a tutto.In arrivo ladi-Doo della Berlanti ProductionsLa trama si concentra sull'ultima estate al campo estivo di Shaggy e Daphne, i quali si trovano coinvolti in uno inquietante legato a un cucciolo di alano solitario. Velma, la pragmatica ragazza di città con una mente scientifica, e Freddy, il nuovo arrivato affascinante, si uniscono a loro per risolvere il caso, immergendosi in un incubo che minaccia di rivelare i segreti di ognuno.