Mister Movie | Nell’ultimo trailer di Final Destination Bloodlines l’ultimo saluto a Tony Todd

Il nuovodi "" ha suscitato grande emozione tra i fan, soprattutto per la presenza di, icona dell'horror scomparsa recentemente. L'attore, celebre per il ruolo di William Bludworth, torna per l'ultima volta sul grande schermo.Omaggio all'icona horror nel sesto capitolo"", in uscita il 16 maggio, segna l'ultima apparizione diprima della sua scomparsa avvenuta il 6 novembre 2024, all'età di 69 anni. I fan hanno espresso il loro affetto sui social media, ricordando il suo contributo fondamentale alla saga fin dal primo film del 2000. L'attore ha contribuito a rendere la serie un cult.Le reazioni alsono state commosse, con molti che hanno sottolineato l'importanza dinel franchise e nel genere horror in generale.