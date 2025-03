Mistermovie.it - Mister Movie | Mel Gibson pronto a girare La Resurrezione di Cristo: riprese al via ad agosto

Leggi su Mistermovie.it

Dopo anni di attesa e indiscrezioni, Mela realizzare The Resurrection of the Christ, sequel dell’acclamato e controverso La Passione didel 2004. Secondo quanto riportato da Variety, ledel film inizieranno adpresso gli studi di Cinecittà a Roma, con alcune scene previste in suggestive località del Sud Italia, tra cui Matera, Ginosa, Gravina, Laterza e Altamura.Il regista premio Oscar torna dietro la macchina da presa per il sequel de La Passione diA distanza di vent’anni, il film vedrà il ritorno di Jim Caviezel nel ruolo di Gesù, affiancato da Maia Morgenstern (Maria) e Francesco De Vito (Pietro). La pellicola esplorerà gli eventi che seguono la crocifissione, concentrandosi sulladie sulle sue conseguenze.