Mister Movie | Il trailer di Final Destination Bloodlines riporta i fan all’inizio della saga

Il terrore sta per tornare sul grande schermo: "" è in arrivo! New Line Cinema ha rilasciato ilufficiale dell'attesissimo sesto capitolohorror soprannaturale, promettendo un ritorno alle origini del macabro gioco del destino. Un Nuovo Incubo, Un Nuovo Inizio: Stefanie Lotta Contro il FatoIl film, previsto nelle sale per il 16 maggio 2025, segue Stefanie, una studentessa universitaria tormentata da un incubo ricorrente e violento. Per spezzare la catena di morte che minaccia la sua famiglia, Stefanie intraprende un viaggio alla ricerca dell'unica persona in grado di aiutarla.Ilsvela i protagonisti: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore e Brec Bassinger. "" segna anche l'ultima apparizione cinematografica di Tony Todd, indimenticabile interprete di Candyman.