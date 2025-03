Mistermovie.it - Mister Movie | Il produttore di “Agatha All Along” parla di una potenziale seconda stagione

Leggi su Mistermovie.it

La creatrice di "All" apre spiragli sul destino diHarkness e dei Maximoff nel Marvel Cinematic Universe, sollevando interrogativi sul futuro della serie e dei suoi personaggi.Possibile ritorno dei Maximoff e diin "Vision Series"?Nonostante non sia stato confermato il rinnovo per unastagione di "All", l'attenzione si concentra ora su "Vision Series", il secondo spin-off di "WandaVision", che potrebbe rappresentare un'opportunità per rivederee Billy Maximoff. Jac Schaeffer, showrunner della serie, ha espresso il suo forte interesse nel continuare ad esplorare questi personaggi e le loro trame, lasciando intendere che il loro percorso nell'MCU è tutt'altro che concluso. Resta da vedere se Elizabeth Olsen tornerà nei panni di Scarlet Witch.