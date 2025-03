Mistermovie.it - Mister Movie | Halloween, John Carpenter rivela le condizioni per il ritorno del film horror

Leggi su Mistermovie.it

Il leggendario, maestro indiscusso dell'con capolavori comee La Notte delle Streghe, riflette sul suo futuro dietro la macchina da presa. A 77 anni, e dopo aver diretto il suo ultimonel 2010,non esclude unal cinema, ma pone delleben precise.e il Cinema: ildiad una condizioneNonostante il tempo trascorso e i cambiamenti radicali nell'industria cinematografica, la passione diper la regia rimane intatta. L'icona dell'esprime il desiderio di tornare a dirigere, ma solo se le circostanze saranno adatte. Non è più disposto ad accettare budget ristretti esfavorevoli, come spesso accade ai giovani registi. Per, la regia è l'amore della sua vita e non smetterà mai di amarla.