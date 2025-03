Mistermovie.it - Mister Movie | Hagrid nel Nuovo Harry Potter: Nick Frost in Pole Position?

Leggi su Mistermovie.it

Le riprese della serie TV ditargata HBO sono imminenti e le voci sul casting si fanno sempre più insistenti. Sembra che il ruolo del gigante dal cuore d'oro, Rubeus, stia per essere affidato a un volto noto del cinema britannico. Un Volto Familiare per un Personaggio IconicoDopo il casting di John Lithgow come Albus Silente, l'attenzione si concentra su chi interpreterà. Il nome più accreditato al momento è quello di, celebre per la sua partecipazione alla trilogia del Cornetto (Shaun of the Dead, Hot Fuzz e The World's End) e per il suo recente doppiaggio in Star Wars: Skeleton Crew.porterebbe al ruolo una miscela di comicità e profondità emotiva, qualità fondamentali per rendere giustizia alla complessità di. Nonostante l'indimenticabile interpretazione di Robbie Coltrane,sembra avere le carte in regola per offrire una versione originale e autentica del personaggio.