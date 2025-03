Mistermovie.it - Mister Movie | Elettra Lamborghini pronta a condurre L’Ignoto, nuovo adventure game su Rai 2

Elettra Lamborghini potrebbe presto debuttare alla conduzione di un programma televisivo su Rai 2. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, la cantante e influencer sarebbe la prima scelta per presentare L'Ignoto, un adventure game basato sul format olandese Het Onbekende, andato in onda nel 2023. Elettra Lamborghini arriva dopo il rifiuto di Simona Ventura. Inizialmente, la conduzione del programma era stata proposta a Simona Ventura, che tuttavia ha declinato l'offerta. Questo ha spinto la produzione a virare su Elettra Lamborghini, che negli ultimi anni ha dimostrato una forte presenza televisiva, sia come ospite che come giudice in diversi talent show. "Ci risulta, infatti, che l'ereditiera sia in pole per la conduzione del format destinato a Simona Ventura, prima del dietrofront della conduttrice", si legge sul sito di Davide Maggio.