Mistermovie.it - Mister Movie | Chi è Rapunzel nel film Disney live-action? Attrici in lizza per il remake

Leggi su Mistermovie.it

I fan di tutto il mondo sono in fermento per le indiscrezioni sul casting deldi "", una rivisitazione dell'amato classico animatodel 2010. Dopo l'annuncio del progetto, diretto da Michael Gracey, regista di "The Greatest Showman", l'attenzione si è concentrata su chi interpreterà la prossima principessain carne e ossa.Le Ipotesi sue Madre Gothel nelIl web è invaso da suggerimenti e speranze dei fan, con nomi come Florence Pugh in cima alla lista per il ruolo di. La sua popolarità, consolidata anche dal personaggio di Yelena Belova nel Marvel Cinematic Universe (MCU), la rende una scelta potenzialmente vincente. Tuttavia, gli impegni futuri di Pugh con la Marvel potrebbero rappresentare un ostacolo, così come la sua età rispetto al personaggio e le incertezze sulle sue doti canore.