Mister Movie | Cast The Couple ecco le 8 Coppie di Concorrenti in Gara

Con il debutto ormai imminente, Thecontinua a far parlare di sé. Dopo il lancio del primo promo ufficiale, Mediaset si prepara a svelare ilche prenderà parte al nuovo reality condotto da Ilary Blasi.Il nuovo reality di MediasetThesvela le prime indiscrezioni suiLe ottoinaffronteranno sfide avvincenti per conquistare il montepremi finale, ma chi saranno i protagonisti di questa competizione?Chi entrerà in gioco? I nomi più accreditatiLe prime indiscrezioni lasciano spazio a molte ipotesi. Tra i partecipanti più probabili troviamo:Jasmine Carrisi e il suo ex Pierangelo Greco, dichiaratamente gayLe sorelle Benedicta e Brigitta BoccoliLory Del Santo con il compagno Marco CucoloCorinne Clery, il cui partner resta ancora unoEva Henger, anche lei in cerca del compagno di giocoAlex Belli, che potrebbe riservare qualche sorpresa con la scelta del suo partnerGloria Guida in coppia con la figlia Guendalina Dorelli, erede del celebre Johnny DorelliGianmarco Zagato e Nicole Pallado, in forseInoltre, secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, ci sarebbe un’alta probabilità di vedere inCostanza Caracciolo.