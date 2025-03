Mistermovie.it - Mister Movie | Ben Stiller anticipa Ti Presento i Miei 4: “Ci stiamo avvicinando…”

L'attore ha parlato della possibilità di tornare sul set con Robert De Niro per un nuovo film della saga comicaBenha acceso le speranze dei fan di Ti, lasciando intendere che un quarto capitolo della celebre saga comica potrebbe presto diventare realtà. Dopo che Robert De Niro ha recentemente confermato il suo coinvolgimento nel progetto, anchesi è detto entusiasta all’idea di riprendere il ruolo di Greg Focker, il maldestro ma affettuoso protagonista della serie.Benconferma: il quarto capitolo di "Ti" è sempre più vicinoOspite del programma della BBC The One Show,ha commentato con entusiasmo la possibilità di tornare sul set:"Se lui De Niro dice che si farà, allora si farà! Penso che ciavvicinando a questo, e sarebbe davvero divertente farlo.