Mister Movie | Ben Affleck dice la sua su Armageddon e svela i paradossi del cult movie

Il dietro le quinte di "" rivela un Benironico e pungente, che non risparmia frecciate sulla trama del film diretto da Michael Bay. L'attore, in un commento audio divenuto, ha messo in luce le assurdità logiche della pellicola, concentrandosi soprattutto sulla scelta di mandare un team di trivellatori nello spazio anziché addestrare astronauti esperti al mestiere del trapano.Logica a zero in, ma divertimento a mille: il paradosso del filmNonostante il successo planetario e gli incassi milionari, "" ha sempre diviso il pubblico per le sue licenze narrative., con il suo sguardo critico ma al contempo divertito, ha contribuito are i punti deboli di una trama che, sebbene spettacolare, presenta evidenti incongruenze. Il suo commento, infatti, è diventato un esempio di come anche un blockbuster possa essere analizzato con occhio critico e autoironia.