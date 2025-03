Mistermovie.it - Mister Movie | Avengers: Doomsday, Simu Liu annuncia il suo ruolo nel cast

L'universo cinematografico Marvel è in fermento per l'imminente. Marvel Studios sta svelando gradualmente ilstellare che darà vita a questo epico capitolo della Fase 6. Tra le conferme più entusiasmanti, l'inclusione di Shang-Chi, con il talentuosoLiu che ha espresso la sua gioia sui social media, condividendo la sua reazione all'annuncio su X. Questo segna un momento cruciale per il personaggio, che si prepara ad affrontare sfide senza precedenti in un contesto cosmico ancora più ampio.Liu è il primo membro deldia reagire all'annuncio della MarvelParallelamente all'entusiasmo per i supereroi, il mondo del cinema accoglie con interesse "I figli di Audrey". Un dramma che promette di catturare l'attenzione del pubblico. L'attrice Natalie Dormer si cala nei panni di una figura medica rivoluzionaria realmente esistita, portando sullo schermo una storia potente e ispiratrice.