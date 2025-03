Mistermovie.it - Mister Movie | Arriva Stasera su Rai 1 “Io Capitano” di Matteo Garrone, un Viaggio nel Cuore della Migrazione

Leggi su Mistermovie.it

Il grande cinema sbarca in prima serata: oggi, 26 marzo 2025, alle 21.30, Rai 1 trasmetterà "Io", il toccante film diche esplora le drammatiche realtà dei viaggi migratori. Un'opera intensa, frutto di una co-produzione italo-franco-belga, ispirata a storie vere di giovani africani in cerca di un futuro in Europa. La pellicola offre uno sguardo profondo sulle sfide e i pericoli affrontati da chi cerca una vita migliore, un tema di grande rilevanza nel panorama contemporaneo. Il Sogno Spezzato di Seydou e Moussa"Io" ci conduce nelstoria di Seydou e Moussa, due cugini adolescenti di Dakar, animati dal desiderio di raggiungere l'Italia. Il loro, intriso di speranza e disperazione, li porta ad attraversare il deserto del Sahara a bordo di un pick-up, affrontando pericoli inimmaginabili.