Missione compiuta: affondato il Petkimspor. La Unahotels irrompe ai quarti di finale

7770: Barford 15, Winston 14, Faye 4, Gombauld 2, Smith 12, Uglietti 1, Vitali 6, Faried 6, Grant 7, Chillo, Cheatham 10. N.e.: Gallo. All.: Priftis.: Dotson 9, Van Beck 14, Russell 3, Williams 7, Tyree 11, Sav 4, Gultekin1 , Aldridge 5, Echenique 16. N.e.: Efeoglu, Senkahya e Cevahir . All.: Goren. Arbitri: Ademir Zurapovic (Bos), Petar Pesic (Srb), Juozas Barkauskas (Lit) Parziali: 21-16, 41-40, 63-54. Note: spettatori: 2414; tiri da 3:9/25, Petkim 10/27; tiri liberi: Reggio Emilia 14/16, Smirne 16/25. Rimbalzi: 37-38.. La Pallacanestro Reggiana torna nell’elite del basket europeo superando con autorità i turchi dele centrando ididi Bcl. Nei quali affronterà una tra Unicaja Malaga, Aek Atene, già vincenti nei loro gironi, e la prima classificata del gruppo L (Nymburk favorita a meno che non perda con Murcia di 22), il cui verdetto si avrà stasera.