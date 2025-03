Movieplayer.it - Mission: Impossible 8, il budget è fuori controllo: ha già superato tutti i capitoli di Avatar

Leggi su Movieplayer.it

Ildell'ultimo capitolo del franchise avrebbe raggiunto una cifra stellare, superiore a quella dei film di James Cameron Matt Belloni, nel corso del podcast The Town, avrebbe confermato che- The Final Reckoning è costato 400 milioni di dollari. Una cifra che lo renderebbe più costoso dii film didi James Cameron. Non è la prima volta che viene riportata questa indiscrezione suldell'ultimo film della saga con Tom Cruise; l'estate scorsa, si era detto che Final Reckoning aveva unche si avvicinava alla stessa cifra. Qualche mese dopo, l'Hollywood Reporter aveva confermato che il costo del film era vicino ai 400 milioni di dollari, una cifra assolutamente folle. In effetti, .