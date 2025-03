Agi.it - Minorenne stuprata nei bagni della stazione, arrestato un 15enne

Leggi su Agi.it

AGI - È statouno dei presunti responsabili dello stupro di unaneidi unaferroviaria in provincia di Lecce. Si tratta di un ragazzo di 15 anni. La terribile risale al pomeriggio del 28 luglio scorso, secondo il raccontogiovane vittima, le fu stesa una trappola dal fidanzato, quindicenne, e dal suo amico coetaneo. Attirata neiferroviaria di Maglie (Le), fu. Poi il drammatico racconto, la denuncia e l'avvio delle indagini, delicatissime data l'età delle persone coinvolte. La procuratrice per i minori Simona Filoni e la sostituta Paola Guglielmi titolare del fascicolo, avevano chiesto l'arresto per entrambi i quindicenni. Ne è stato accordato solo uno. Stamattina i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare, a firmagiudice Lucia Rabboni in una comunità educativa, per uno di loro, l'amico del fidanzatovittima, che ha compiuto 15 anni solo qualche giorno fa e all'epoca dei fatti ne aveva 14.