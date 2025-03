Ilrestodelcarlino.it - Minacciati dal rapinatore armato. Terrore in casa per padre e figlio

I Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno arrestato un uomo presunto responsabile dei reati di "rapina impropria aggravata" e "porto di armi od oggetti atti ad offendere". L’uomo, straniero, 40enne, senza fissa dimora, sorpreso daldel proprietario all’interno della loro abitazione, ha ingaggiato una colluttazione con il babbo e il, minacciandoli successivamente con un coltello che aveva in tasca. Poi è scappato ma è stato localizzato da una gazzella del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Cesena e arrestato e portato in carcere a Forlì. Nel corso dei controlli i carabinieri di Cesena hanno denunciato per ricettazione due stranieri: uno mentre circolava a bordo con un monopattino elettrico rubato due settimane fa e uno trovato in possesso di due smartphone rubati una settimana fa.