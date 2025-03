Iodonna.it - Milei desecreta file sui nazisti fuggiti in Argentina nel dopoguerra

Buenos Aires, 26 mar. (askanews) – L’declassificherà i documenti ufficiali contenenti informazioni suiche si rifugiarono nel Paese dopo la Seconda guerra mondiale. Lo ha annunciato Guillermo Francos, capo dello staff del presidente Javierintervistato dal canale televisivo DNews.Renderemo pubblici i documenti sui “che si rifugiarono ine furono protetti per molti anni”, ha detto, aggiungendo che “il presidenteha dato istruzioni di divulgare tutta la documentazione detenuta da qualsiasi agenzia statale, perché non c’è motivo di continuare a nascondere tali informazioni”. Leggi anche › La storia di Ingrid, rapita daiche volevano bambini biondi Una decisione definita “storica” anche dal Centro Simon Wiesenthal di Gerusalemme che negli ultimi anni ha individuato i nomi di circa mille presunti criminali di guerra ancora vivi in Europa, lanciando campagne per rintracciarli.