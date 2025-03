Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 mar. (askanews) – L’declassificherà i documenti ufficiali contenenti informazioni suiche cercarono rifugio nel suo territorio dopo la Seconda guerra mondiale, ha annunciato lunedì Guillermo Francos, capo dello staff del presidente Javier. Rrenderemo pubblici i documenti sui “che siine furono protetti per molti anni”, ha detto Francos in un’intervista esclusiva al canale televisivo DNews. Il Capo dello staff ha aggiunto che “il Presidenteha dato istruzioni di divulgare tutta la documentazione detenuta da qualsiasi agenzia statale, perché non c’è motivo di continuare a nascondere tali informazioni”. Secondo l’agenzia di stampa NA, questa iniziativa includerà i registri delle transazioni bancarie e finanziarie, nonché i fascicoli conservati dal Ministero della Difesa.