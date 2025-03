Panorama.it - Milei apre gli archivi segreti sulla fuga dei nazisti in Argentina

Leggi su Panorama.it

Javierglisui criminaliPochi temi sono ricoperti dall’alone del mistero come quello relativo alladeiin Sudamerica. Centinaia di documentari, libri e file governativi non sono riusciti a ricomporre il triste puzzle legato a uno dei punti più oscuri del secondo conflitto mondiale. Forse, però, la decisione presa ieri dal Presidente argentino, Javier, di aprire glisino ad oraaiuterà a diradare il mistero intorno alladei. È stato infatti stabilita la desecretazione di tutti i documenti contenuti neglirelativi alladei criminalinel Paese.aveva già annunciato l’intenzione di compiere questo passo storico un mese fa. Durante un incontro con i rappresentanti del Centro Simon Wiesenthal il Presidente argentino aveva infatti annunciato l’intenzione di fare luce sulle “ratlines”, le linee diutilizzate dai criminaliper fuggire in Sudamerica.