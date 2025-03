Milanofumo per esplosione stabilimento

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.30 Una fortesi è verificata nel primo pomeriggio a Lainate, comune dell'hinterland milanese, all'interno di un magazzino delloPerfetti, azienda nota per la produzione di caramelle e dolciumi. In cielo si è alzata una densa colonna di fumo visibile da parecchi chilometri.L'alta colonna di fumo suscita preoccupazione. Sul luogo sono arrivati parecchi mezzi dei vigili del fuoco partiti da Milano, Saronno e Domodossola. Sul posto anche molte ambulanze. Ma per il momento non si segnalano feriti.