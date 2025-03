Tg24.sky.it - Milano, zone rosse aumentano e vengono prorogate fino al 30 settembre

nascono tre nuovee quelle già esistentidi sei mesi,al 30. Questo quanto deciso nella riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza presieduta dal Prefetto Claudio Sgaraglia. In queste aree, persone pericolose per la sicurezza pubblica e con precedenti per reati contro la persone, danneggiamento e armi, possono essere sottoposte a un provvedimento di "allontanamento".LediSono cinque lein vigore dallo scorso 30 dicembre. Si tratta delle aree intorno alle stazioni ferroviarie diCentrale, Porta Garibaldi e Rogoredo, e delleadiacenti a piazza del Duomo, alla Darsena e ai Navigli. A queste vanno ora ad aggiungersi le aree di via Padova, Colonne di San Lorenzo e quartiere dei Fiori nel Comune di Rozzano.