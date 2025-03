Tg24.sky.it - Milano, uomo ferito a colpi di pistola in centro: grave in ospedale

aggressione nella notte a: unè rimastomentedopo essere statoto di striscio al volto e al capo dad'arma da fuoco. Secondo le prime informazioni, l’episodio sarebbe avvenuto intorno a mezzanotte in corso Garibaldi 104, all’interno o nei pressi di un locale. La vittima dell'aggressione, un 42enne orientale, è stata portata in codice rosso dal 118 all'di Niguarda. Al momento l'accaduto è in corso di ricostruzione da parte della Polizia di Stato.