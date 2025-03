Thesocialpost.it - Milano, un uomo è stato ferito a colpi di pistola in centro: è grave

Orrore in Italia nella notte: unè rimastomente, dopo essereto di striscio al volto e alla testa da alcunid’arma da fuoco. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un 42enne di origini orientali: èportato in codice rosso dal 118 all’ospedale di Niguarda. Al momento l’accaduto è in corso di ricostruzione da parte della Polizia di.Leggi anche: Vance nella chat segreta: “Odio aiutare l’Europa”. E Trump si schiera: “Sono dei parassiti”Come ricostruito dagli agenti accorsi sul posto, ilsarebbeaggredito a mezzanotte dentro o appena fuori un locale di corso Garibaldi 104, nella cosiddetta ‘movida’ serale della zona più volte aldi aggressioni.A ferirlo, con dued’arma da fuoco, sarebbero state altre due persone, forse suoi connazionali.