Milano, torna iI Vermouth al Mercato Centrale

, 26 marzo 2025 – Doppio appuntamento il 28 e 29 marzo alcon il, un’icona dell'aperitivo italiano. Ildi via Sammartini ospita due eventi per dedicati alla scoperta di questo celebre vino aromatizzato con Artemisia, spezie, erbe e fiori, fortificato con alcol e zucchero, nato nel XVIII secolo a Torino e diventato un protagonista indiscusso della miscelazione internazionale. Un vino liquoroso che ha una storia millenaria e che negli ultimi anni la miscelazione contemporanea l’ha riportato in auge nel momento dell'aperitivo, ma anche come nel dopocena servito liscio o con ghiaccio. I due appuntamenti sono pensati per gli appassionati e anche per i curiosi che vogliono conoscere ogni sfumatura di questo raffinato ingrediente. I bartender die gli esperti di Affini Distillerie Subalpine guideranno gli ospiti in un’esperienza sensoriale unica, fatta di degustazioni, racconti e cocktail esclusivi.