Milano sparatoria nella movida di corso Garibaldi | 42enne ferito alla testa e al collo Si cercano gli aggressori

Leggi su Open.online

L’aggressione, la fuga lungo– nel bel mezzo dellamilanese – e i due colpi di pistola, unonuca e uno al. Poi la richiesta di aiuto ai clienti di uno dei tantissimi locali che popolano la zona tra Moscova e Porta. Un, di origini cinesi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda dinotte tra martedì 25 e mercoledì 26 marzo. L’uomo è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre un pezzo di ogiva d, anche se le ferite sono state giudicate non gravi. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, glisarebbero due sconosciuti, probabilmente connazionali della vittima e ancora a piede libero.L’aggressione, gli spari e l’intervento dei soccorsiÈ circa mezzanotte quando, appena fuori da un locale in104, vengono esplosi dei colpi di pistola.