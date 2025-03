Dayitalianews.com - Milano, sparatoria in corso Garibaldi tra i locali della movida: 42enne ferito alla testa

L’uomo è stato operato d’urgenza all’ospedale Niguarda per estrarre un frammento di proiettile rimasto nella nuca. Per fortuna, l’uomo, non sarebbe in pericolo di vita.L’aggressione è avvenuta questa notte tra martedì 25 e mercoledì 26 marzo, lungo, uno dei luoghi centralimilanese. Due, i colpi di pistola, unonuca e uno al collo, hanno colpito un uomo; poi la richiesta di aiuto. Un, di origini cinesi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di. L’uomo è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre un pezzo di proiettile d, anche se le ferite sono state giudicate non gravi. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, gli aggressori sarebbero due sconosciuti, probabilmente connazionalivittima, ancora a piede libero.