Lapresse.it - Milano, sparatoria in Corso Garibaldi: la polizia sul posto

Leggi su Lapresse.it

in centro apoco dopo la mezzanotte. La vittima dell’agguato è un uomo di nazionalità cinese rimasto gravemente ferito dai colpi d’arma da fuoco che lo hanno raggiunto di striscio al volto e alla testa. Il 42enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. È cosicente e non sarebbe in pericolo di vita. Ladi Stato è sulle tracce di due persone, probabilmente due connazionali dell’aggredito.Il 42enne ha raccontato di non aver riconosciuto gli autori dell’aggressione: secondo le prime ricostruzioni, stava rincasando quando è stato avvicinato da due individui che lo hanno aggredito, sparando diversi colpi. Una dei due portava un cappellino con la visiera, motivo per cui la vittima non è riuscito a riconoscerlo. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona della cosiddetta ‘movida’ milanese.