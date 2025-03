Quotidiano.net - Milano ospita Heat Pump Technologies 2025: Innovazione e transizione energetica in primo piano

si conferma polo di riferimento per l'tecnologica e lacon(HPT), evento internazionale organizzato da RX Italy dedicato al settore delle pompe di calore in programma il 2 e 3 aprile presso Allianz MiCo. "è un nuovo format nato dalla volontà di dedicare a questo settore specifico un evento che abbia una connotazione convegnistica - sottolinea Massimiliano Pierini, Managing Director di RX Italy - per approfondire tendenze e normative che influenzeranno le scelte di progettisti, installatori, distributori, energy e facility manager, e tecnici degli enti pubblici verso l'adozione delle pompe di calore come elemento fondamentale nel futuro sistema energetico". In un contesto in cui la decarbonizzazione e laelettrica sono sfide cruciali, trovare soluzioni sostenibili è una priorità.