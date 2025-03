Dayitalianews.com - Milano, incendio alla Perfetti di Lainate: fiamme domate senza feriti

Unsi è sviluppato nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo all’interno della, multinazionale con sede a, nell’hinterland Nord-Ovest di, specializzata nella produzione di caramelle e chewing-gum. Il rogo ha coinvolto scarti di lavorazione custoditi sotto una tettoia,causareo intossicati.L’intervento dei soccorsiL’rme è scattato intorno alle 14:00 presso lo stabilimento di via Clerici, come confermato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Sul posto sono accorsi otto mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di. I pompieri hanno agito tempestivamente, riuscendo a contenere e spegnere il rogo prima che potesse estendersi. Lehanno distrutto diversi quintali di scatoloni, pallet e altro materiale di scarto, situati in un’area distante dai reparti produttivi.