Ilgiorno.it - Milano, in 4 si alternano nelle manovre salvavita: salvato dai poliziotti 70enne colto da infarto ai tavolini di un locale

, 26 marzo 2025 – Storia a lieto fine ascorse ore quattro agenti della Polizia di Stato hannoun cittadino italiano di 70 anni che, seduto al tavolino esterno di un bar, si era improvvisamente accasciato al suolo per un arresto cardiaco La chiamata e l’intervento Idell’Ufficio Prevenzione Generale erano stati inviati, verso le ore 16.30, con urgenza dalla Centrale Operativa della Questura milanese in viale delle Forze Armate dove una donna, che aveva assistito alla scena, aveva chiamato i soccorsi slacciando, nel frattempo, i bottoni del collo della camicia del. Il massaggio cardiaco Gli agenti milanesi, in considerazione dell’assenza di battito cardiaco dell’uomo e del fatto non respirava autonomamente, hanno iniziato lepraticando il massaggio cardiaco in comunicazione costante e diretta con il personale sanitario del 118 utilizzando il telefono cellulare della 43enne testimone.