Ilgiorno.it - Milano, davanti alla Basilica di Sant’Ambrogio dal 4 al 6 aprile torna Flora et Decora

Leggi su Ilgiorno.it

, 26 marzo 2025 – Da venerdì 4 a domenica 6nel cuore dil’appuntamento con “et”, che da oltre 10 anni celebra la bellezza del verde, l'eccellenza artigiana e i sapori del territorio. L'edizione primaverile 2025 - la diciannovesima - negli spazi antistanti ladi sant'Ambrogio, sede storica e simbolica della fiera, con ingresso gratuito per tutti. "re in sant'Ambrogio significa riabbracciare la nostra storia e riscoprire il senso profondo delle nostre radici - spiega Lamberto Rubini, ideatore e organizzatore diet-. La, con la sua maestosità, ci ricorda il legame tra bellezza terrena e spiritualità. In un momento in cui la città rinasce nel verde, vogliamo offrire un'esperienza che unisca natura, artigianato e cultura, in un'armonia tra storia e innovazione".