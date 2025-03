Rompipallone.it - Milan, non solo Ricci: Paratici punta 4 talenti, la decisione su Theo

Il calciomercato delper la prossima stagione comincia a prendere forma con diversi calciatori osservati, poi lasuIn tanti si stanno chiedendo come sarà ilche verrà nella prossima stagione. In casa rossonera al termine del campionato si è pronti ad una e vera propria rivoluzione, partendo dalla panchina, passando per la dirigenza, fino ad arrivare al terreno di gioco. In molti sono certi di andare via a fine stagione, Conceicao su tutti. Il tecnico non ha mai convinto e ora ilsonda diversi allenatori importanti, come Allegri, De Zerbi o Sarri.Nella società invece si è pronti a dare fiducia ad un reale direttore sportivo, che nel nostro campionato si è sin da subito differenziato per il suo immenso lavoro: Fabio. L’ex Juve infatti è il candidato numero uno per svolgere il mercato delnella prossima stagione.