Calciomercato.it - Milan, altro che Paratici: il nuovo ds si presenta con Lookman

Leggi su Calciomercato.it

In queste settimane si è parlato tanto di Fabio, ma l’ex Juventus non sarà ildirettore sportivo del.O meglio, le sue quotazioni sembrerebbero essere in netto calo, soprattutto dopo che uno dei candidati ha promesso al club rossonero una campagna acquisti da scudetto. Stando alle ultime notizie, infatti, prossimo ad incontrare Giorgio Furlani, il dirigente avrebbe aperto alla possibilità di portare alAdemola, operazione che potrebbe far sognare il grande il popoloista, ma che sarebbe strettamente legata a due fattori che non possono essere sottovalutati, uno dei quali potrebbe riguardare uno degli uomini più importanti di questa squadra, Rafael Leao.Ilds sialcon(LaPresse) – calciomercato.itNiente: svelato ildirettore sportivo delFabioè tra i principali candidati al ruolo di direttore sportivo del