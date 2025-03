Puntomagazine.it - Mike Waltz si scusa per l’errore nella chat riservata del Pentagono sugli attacchi agli Houthi

Leggi su Puntomagazine.it

Il consigliere di Trump si assume la responsabilità per l’inserimento errato di Jeff Goldbergdele chiede aiuto a Elon Musk per chiarire l’incidente, consigliere di Donald Trump, ha recentemente assunto la responsabilità per l’incidente che ha coinvolto l’inserimento errato del direttore dell’Atlantic, Jeff Goldberg,delriguardante gli. Durante un’intervista a Fox News,ha ammesso di aver commesso un errore, spiegando che pensava che la persona che aveva aggiunto fosse qualcun altro. Tuttavia, il consigliere ha sollevato dei dubbi sulla modalità con cui Goldberg sarebbe riuscito ad entrare nel gruppo Signal, suggerendo che quest’ultimo “in qualche modo sia riuscito a farsi strada nel gruppo”.