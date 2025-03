Secoloditalia.it - Migranti, Renzi va in Albania per attaccare gli hot spot italiani ma una brutta “sorpresa” gli rovina la festa…

La trasferta doveva essere uno “” contro gli “hotper ida rimpatriare, ma il viaggetto di Matteoinnon è andato esattamente come previsto. Nei centri di “smistamento” degli immigrati, boicottati dai giudicima diventati già un modello per molti paesi europei, c’era già un ministro, non italiano, ma danese, il titolare del dicastero dell’Immigrazione, Kaare Dybvad Bek. Come mai? Bè, esattamente per il motivo opposto rispetto a: il danese ha visitato oggi il centro per iallestito dall’Italia a Gjader, in, per capire da vicino la composizione della struttura e il suo funzionamento., introva il ministro che studia gli hot-Il ministro danese ha lasciato Gjader, pochi minuti dopo che al centro, è entrata una delegazione di parlamentari di Italia Viva, guidata da Matteo