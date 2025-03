It.insideover.com - Migranti, il 2024 anno nero del decennio per il numero di morti: 8.938

Leggi su It.insideover.com

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) afferma che nelè stato registrato il più altodilungo le tratte migratorie. Si parla di almeno 8.938 persone. L’Oim è l’agenzia dell’Onu che si occupa die dal 2014 monitora i decessi lungo le rotte migratorie. Grazie a questo lavoro, ha potuto constatare che lo scorsoè stato il più tragico degli ultimi dieci, quello con il maggiordi vittime. Il dato più alto registrato finora era stato nel 2023, con almeno 8.747. Una nota fondamentale da tenere a mente e che l’Oim tiene a sottolineare, è che si tratta di stime per difetto, poiché spesso mancano fonti ufficiali per poter avere dati certi. Le persone che intraprendono viaggi per emigrare spesso muoiono nel silenzio, in luoghi remoti per evitare di essere intercettati da forze dell’ordine o dai gruppi criminali e spesso l’identità e le caratteristiche demografiche della gran parte delle persone morte o scomparse restano ignote.