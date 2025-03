Game-experience.it - Microsoft AI Tour 2025: l’AI Generativa e Agentica come motore di crescita per il Paese

IlAIè approdato oggi in Italia, coinvolgendo oltre 2.000 partecipanti – in presenza e online – tra imprenditori, manager, professionisti IT e sviluppatori – per confrontarsi sul potere trasformativo dell’Intelligenza Artificiale e condividere know-how e best practice. Al centro dell’appuntamento, organizzato daal Palazzo del Ghiaccio di Milano, il valore delche rappresenta undistrategico per il: IDC stima che per ogni dollaro investito in AIle aziende ottengano in media un ritorno economico di 3,70 dollari e TEHA group prevede che un’adozione pervasiva delpotrebbe aggiungere al PIL annuo italiano fino a 312 miliardi di euro nei prossimi 15 anni (+18,2%). Un messaggio ricorrente nel corso dell’evento, che attraverso le sue 37 sessioni e con i suoi oltre 50 speaker ha messo in luce il potenziale delle nuove tecnologie con demo pratiche e casi di successo.