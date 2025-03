Miami Open 2025 Paolini vola in semifinale battuta Linette Ora c’è Sabalenka

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 marzo– Jasminein. La tennista azzurra, nei quarti di finale del Masters 1000, ha battuto la polacca Magdain due set con il punteggio di 6-3, 6-2 in poco più di un’ora e un quarto di partita. Una vittoria netta per la numero sette del mondo, capace di imporre da subito il proprio gioco e dominare l’avversaria, al 34esimo posto del ranking Wta, mai capace di trovare contromisure adeguate.Ora insfiderà la bielorussa e numero uno del mondo Aryna, che ha battuto a sua volta la cinese Zheng.Le parole diha commentato a caldo il match direttamente dal cemento di: “È stato difficile, abbiamo dovuto aspettare per ore negli spogliatoi per la pioggia prima di poter scendere in campo. L’attesa è stata lunga.