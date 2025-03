Lapresse.it - Miami Open 2025, Jasmine Paolini in semifinale

L’azzurrasupera la polacca Magda Linette e conquista le semifinali del torneo Wta 1000 di, in Florida.ha vinto in due set per 6-3, 6-2.prima italiana a giocare semifinali aè la prima tennista italiana a raggiungere le semifinali del torneo Wta 1000 di, in Florida. In passato le tenniste italiane non sono mai riuscite ad andare oltre i quarti di finale, come successo nel 2023 a Martina Trevisan.affronterà Aryna Sabalenka in. Sabalenka ha battuto la nona testa di serie Qinwen Zheng della Cina 6-2, 7-5 nel loro match di quarti di finale, concludendo una giornata in cui la pioggia ha posticipato di diverse ore molte partite.