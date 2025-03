Miami Open 2025 Berrettini conquista i quarti di finale | De Minaur battuto in 2 set

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 marzo– Matteoaididell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, testa di serie numero 29, batte negli ottavi dil’australiano Alex De, testa di serie numero 10, per 6-3, 7-6 (9-7) in 2h01?.prende il largo nel primo set con un break alla prima chance (2-0) e mantiene il vantaggio chiudendo il parziale 6-3. Il romano allunga anche in avvio di secondo set ma subisce il ritorno di De(2-2), che piazza il controbreak. Sotto 4-5,annulla 3 set point sul proprio servizio, ottiene il 5-5 e nel game successivo mette a segno il break.L’azzurro ha a disposizione 3 match point ma non li sfrutta: si va al tie-break.annulla altri 3 set point risalendo dal 3-6 al 6-6 e chiude 9-7 al quinto match point.(Fonte Adnkronos)Foto Sposito/FITP da supertennis.