Mia madre due donne in una Nessuna diagnosi ha mai potuto definire la sua malattia perché lei rifiutava di farsi visitare dai medici

Alba Parietti ha deciso di aprire un capitolo intimo e doloroso della sua vita raccontando lamentale della, Grazia Dipietromaria, in un’intervista al Corriere della Sera e in un toccante monologo a Le Iene il 18 marzo scorso. Con grande sincerità, la showgirl ha parlato di un dolore nascosto per anni, che ha segnato profondamente la sua infanzia e la sua visione dellamentale. La sua testimonianza ha portato alla luce una storia personale, ma anche un’importante riflessione sullo stigma che ha accompagnato per troppo tempo chi soffre di disturbi psichici. Alba Parietti, la sua vita fuori e dentro la tv guarda le foto Alba Parietti: laGrazia e lamentaleAlba Parietti ricorda sua, Grazia, come una figura affascinante e colta, ma anche complessa e tormentata.