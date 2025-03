Gamberorosso.it - "Mi toccava mentre cucinavo", "entrava nello spogliatoio con me" e altre storie di molestie nei ristoranti. L'appello del Gambero Rosso

A volte ci si stufa di sentire certe, senza nomi, senza volti. Non per assenza di empatia, per sottovalutazione o menefreghismo, ma per la rabbia impotente che generano. Sdegno e frustrazione. Cosa possiamo fare noi di fronte a una molestia? Capita da sempre che donne che lavorano, o hanno lavorato, nella ristorazione “confessino” di essere state toccatecucinavano o di essere avvicinate fisicamente dallo chef a capo della cucina. Che abbiano subito attenzioni di qualunque tipo non condivise, non cercate, non consoni a un posto di lavoro. Le risate dei colleghi uomini nel commentare l’atteggiamento di un maître che si avvicina da dietro a una camerierasistema le posate. La spingegli altri ridono. Cameratismo da quadra di calcetto. Le denunce? Pochissime, quasi nessuna.